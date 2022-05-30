Шольц: мы с украинцами мыслями и сердцами, Путин не победит
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил украинцев во всесторонней поддержке со стороны Германии и выразил уверенность, что пути не победят в развязанной против Украины войне, пишет Константин Широкун, Укринформ.
Об этом глава правительства ФРГ заявил в видеообращении во время проходящего в центре Берлина телемарафона Save Ukraine.
"Мы вместе с вами – мыслями и сердцами", – сказал Шольц.
Он отметил, что Германия вместе с друзьями и партнерами оказывает помощь, чтобы украинская экономика не потерпела коллапс, присылает оружие, чтобы украинцы защищали себя. Также канцлер добавил, что Германия гостеприимно приняла около 800 тысяч беженцев из Украины.
"Путин не победит… Мы вместе с вами, мы объединены", - подчеркнул Шольц и добавил, что "мы строим планы послевоенного восстановления Украины".