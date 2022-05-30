Шольц: мы с украинцами мыслями и сердцами, Путин не победит

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил украинцев во всесторонней поддержке со стороны Германии и выразил уверенность, что пути не победят в развязанной против Украины войне, пишет Константин Широкун, Укринформ.

Об этом глава правительства ФРГ заявил в видеообращении во время проходящего в центре Берлина телемарафона Save Ukraine.

"Мы вместе с вами – мыслями и сердцами" , – сказал Шольц.

Он отметил, что Германия вместе с друзьями и партнерами оказывает помощь, чтобы украинская экономика не потерпела коллапс, присылает оружие, чтобы украинцы защищали себя. Также канцлер добавил, что Германия гостеприимно приняла около 800 тысяч беженцев из Украины.