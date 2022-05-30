Зеленский рассмотрит предложение Эрдогана о трехстороннем звонке с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести совместные телефонные переговоры с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.﻿

Спикер также добавил, что такой телефонный разговор будет возможен только в случае, если президент России будет готов в них участвовать. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что заявленные переговоры между Путиным и Эрдоганом пройдут только в двухстороннем формате.

Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонит президентам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Разговоры запланированы на 30 мая.