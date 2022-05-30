Лавров обвинил Париж "в разжигании неонацизма в Украине"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма в Украине", сообщает Украинская правда.

"К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть" , – заявил он.

По его словам, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, "требует вести войну до победного конца", "нанести России поражение".