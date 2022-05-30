Бутусов обвинил Безуглую во лжи

Журналист Юрий Бутусов называет ложью обвинения нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой и считает незаконным указанием ее слова о том, что СБУ должна "что-то сделать" по отношению к нему, сообщает Украинская правда.

"Я это полностью отвергаю (обвинение Безуглой в публикации секретной информации – ред.). И я не просто это отвергаю, а я требую, чтобы госпожа Марьяна, член комитета по обороне, безопасности и разведке Верховной Рады, если она владеет информацией, хотя бы не тонну, а пару граммов из тайной информации, которую я якобы огласил, которая действительно наносит ущерб государственной безопасности, я требую у нее немедленно передать эти материалы в СБУ и от СБУ возбудить уголовное дело и дать мне возможность таким образом защитить мои интересы в суде" , - сказал он.

"Я могу сказать свое оценочное суждение – Марьяна Безуглая соврала. Но какие факты и в чем именно она меня упрекает – мы не знаем этого. Заявления нет, уголовного дела нет, СБУ мне не звонит" , - отметил Бутусов.

Бутусов считает слова Безуглой, чтобы СБУ "что-то сделала" по отношению к нему, незаконным указанием.

"Это вообще абсолютно незаконное указание. Народный депутат правящей партии откровенно угрожает Службе безопасности проблемами и перезагрузкой, называет СБУ гнилой системой из-за того, что она со мной не разбирается и угрожает перезагрузкой, если СБУ со мной не разберется. Причем неустановленным в ее посте путем" , – отметил он.

Бутусов добавил, что будет искать юристов, которые смогут представлять его интересы и "выяснять, что значит разобраться, какие действия СБУ". Он отметил, что СБУ к нему до сих пор не обращалась.

Журналист также сообщил, что выехал из Северодонецка после устного запрета "какого-то начальника, который у нас руководит боевыми действиями" по поводу посещения Бутусовым военных частей на передовой.