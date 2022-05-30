Луганская ОВА: россияне вошли на окраины Северодонецка

Российские войска вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка. Погибли двое горожан, пять ранены.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны" , – сообщил он.

Гайдай сообщил подробности гибели гражданских в результате боевых действий.

"Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного. Все раненые получили медицинскую помощь и уже находятся в больницах Донбасса" , – отметил глава ОВА.

За 29 мая в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и здание культуры, в Золотом – три, в Нирково, Николаевке, Викторовке – по два.

Он добавил, что российские войска перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве.

"За минувшие сутки отбиты четырнадцать атак врага, уничтожены две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять вражеских автомобилей" , – отметил Гайдай.

Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа "Куб", добавил он.