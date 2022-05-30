ОВА: войска РФ обстреляли Сумскую область

Ночью 30 мая вражеские войска совершили четыре обстрела приграничных территорий Сумщины. Об этом сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий.

"С 00:00 до 8 утра по территории области враг произвел 4 обстрела приграничных территорий" , - говорится в сообщении. ﻿

В частности, были нанесены два авиаудара ракетами с территории РФ по территории Хотинской общины Сумского района.

Также шесть "выходов" из реактивной системы залпового огня с территории России по территории Сумского района.

"Около 10 прилетов из САУ по территории Белопольской общины Сумского района. Огонь вели с территории России. Около 8 выстрелов из миномета с территории РФ по территориям Середино-Будской общины Шосткинского района" , - говорится в сообщении.

По предварительным данным жертв нет, разрушения уточняются.