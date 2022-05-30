Украинцы смогут обменивать гривны на евро в банках Бельгии

С 1 июня беженцы из Украины могут обменивать гривны на евро в банках Бельгии, сообщает Деловая столица.

"В соответствии с соглашением между Национальным банком Бельгии и Украиной, украинские беженцы смогут обменивать банкноты гривны на евро. По решению федерального правительства, эта услуга будет предоставляться в кассах Национального банка или в частных банковских учреждениях, таких как Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels", — отмечает издание The Brussels Times.

По рекомендации Европейской комиссии, украинцы смогут обменивать до 10 000 гривень (316 евро) на каждого взрослого без сборов или комиссий.

Гражданам Украины нужно предоставить Сертификат временной защиты для открытия счета в банке Бельгии, чтобы получать зарплату или пересылать деньги.