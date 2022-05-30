В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 30 350 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1349 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3282 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 643 (+12) ед,
  • РСЗО - 205 (+2) ед,
  • средств ПВО – 93 (+0) ед,
  • самолетов – 207 (+0) ед,
  • вертолетов – 174 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 507 (+3),
  • крылатых ракет – 118 (+2),
  • кораблей /катеров - 13(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2258 (+18) ед,
  • специальной техники – 48 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Запорожском направлении.

Данные уточняются.

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