В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 30 350 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1349 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3282 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 643 (+12) ед,
- РСЗО - 205 (+2) ед,
- средств ПВО – 93 (+0) ед,
- самолетов – 207 (+0) ед,
- вертолетов – 174 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 507 (+3),
- крылатых ракет – 118 (+2),
- кораблей /катеров - 13(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2258 (+18) ед,
- специальной техники – 48 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Запорожском направлении.
Данные уточняются.