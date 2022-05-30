Сегодня начнется заседание Европейского совета, посвященное Украине

30−31 мая состоится специальное заседание Европейского совета, посвященное Украине, энергетике, продовольственной безопасности и обороне в контексте аграссивной войны российского диктатора Владимира Путина, сообщает Новое время.

Об этом идет речь в приглашении к участию в заседании от имени президента Евросовета Шарля Мишеля, опубликованном на его сайте.

Заседание будет продолжаться два дня и начнется в понедельник, 30 мая, в 16:00 по брюссельскому времени (17:00 по Киеву).

"Мы рассмотрим ситуацию в Украине на нашем первом рабочем заседании, и Президент Зеленский присоединится к нам по видеосвязи в начале этой дискуссии" , — говорится в тексте приглашения.

В нем также подчеркивается, что Украина демонстрирует невероятное мужество и достоинство перед лицом российской агрессии и зверств, а Евросоюз непоколебим в гуманитарной, финансовой, военной и политической поддержке украинского народа и его руководства.

"Мы продолжим оказывать давление на Россию. Наше единство всегда было нашим самым сильным активом. Это остается нашим руководящим принципом" , — отметил также Шарль Мишель.

По его словам, помощь украинскому государству в удовлетворении его потркбностей в ликвидности остается одной из самых неотложных задач ЕС и его партнеров.

"Мы также обсудим, как лучше всего организовать нашу поддержку восстановления Украины, поскольку для восстановления страны потребуются крупные глобальные усилия" , — говорится в тексте приглашения.

Другие темы специального заседания Евросовета — энергетика, глобальная продовольственная безопасность и оборона также связаны с войной России против Украины.