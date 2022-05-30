СМИ: В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв

Утром 30 мая в центре оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв, сообщает РИА-Мелитополь.

По предварительным данным, взрыв прогремел в районе ТЦ Квартал, где расположена многоэтажка псевдогубернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Не исключено, что сработали диверсанты, отмечает СМИ.

В настоящее время в центре города мелитопольцы наблюдают клубы черного дыма.

Как сообщают мелитопольцы, оцеплена центральная площадь.

Предварительно, известно, что пострадала Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкого, брата псевдогубернатора Евгения Балицкого.

По непроверенным данным, ранение получили две женщины и молодой человек. Информация предварительная и сейчас уточняется, пишет СМИ.