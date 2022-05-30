Порошенко обратился к Зеленскому, чтобы пересечь границу

Пятый президент Украины Петр Порошенко в третий раз постарается пересечь границу, чтобы попасть на саммит Европейской народной партии. Он обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы заверить, что оппозиция вместе с властью работает на укрепление Украины. Свое обращение Порошенко разместил у себя в Facebook﻿.

"Уважаемый господин президент! Обращаюсь к Вам, направляясь из Киева на Конгресс и саммит Европейской народной партии — самой влиятельной политической семьи в Европе, членами которой является руководство структур ЕС и многих государств-членов", – написал Порошенко.

Порошенко надеется, что "после того, как незаконно была сорвана" его поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где он намеревался "отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса" в этом году, "выводы сделаны, и никто уже не будет препятствовать" его выезду в Роттердам.

"При такой ясности в целях, в чьих интересах останавливать меня на границе? Украинский народ в эти сложные времена заслуживает мудрости политиков. Залогом наших успехов всегда были крепкие войска, внутреннее единство, мощная международная поддержка и солидарность", – добавил Порошенко.

Он также добавил, что сегодня и власть, и оппозиция, и гражданское общество работают "для развития сильной независимой демократической процветающей европейской Украины" .

Своими целями Порошенко назвал:

1) Предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС уже в июне

2) Поддержать Украину в войне против России

3) Предоставление финансовой помощи Украине и одобрение "Плана Маршалла 2.0" для послевоенного восстановления.

У Порошенко запланированы выступления на Конгрессе и саммите ЕНП, ряд встреч с руководителями ЕС, государств и правительств стран, лидерами европейских партий.