Германия планирует облегчить въезд российским критикам Путина

Федеральное правительство Германии хочет облегчить въезд в страну критикам Кремля из России, сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению, правительство установило критерии для приема особо уязвимых критиков Кремля из России. Министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и уполномоченный правительства по культуре и СМИ договорились о группах людей, находящихся в группе риска.

Это правозащитники, которым угрожают политические преследования, представители оппозиции, сотрудники правозащитных организаций и ученые, а также журналисты, которым грозит опасность.

Лица, которых российские власти преследуют как "иностранных агентов", также должны подпадать под защитную норму.

Соответственно, они смогут получить разрешение на более длительное пребывание в Германии, а не только ограниченную шенгенскую визу максимум на 90 дней.

Разрешения будут выдаваться после изучения каждого конкретного случая.

Основанием для въезда в Германию является статья 22 Закона о проживании, разрешающая въезд "на основании международного права или неотложных гуманитарных причин". Федеральное министерство внутренних дел может заявить о допуске этих лиц в страну "в целях защиты политических интересов Федеративной Республики Германия".

После этого германские посольства должны выдать этим людям визы. Их также могут выдать постоянные немецкие представительства за пределами России, например в Турции или Грузии, где сейчас многие россияне находятся в изгнании.