Глава МИД Франции прибыла в Киев

Новая глава МИД Франции Катрин Колонна в понедельник совершает визит в Киев, сообщает Европейская правда.

"Только что прибыла в Украину, чтобы выразить поддержку Франции украинскому народу" , - написала она в Twitter.

Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції ???????? українському народові ????????. pic.twitter.com/5BFHYHDWmF — Catherine Colonna (@MinColonna) May 30, 2022

"Министр европейских и иностранных дел Катрин Колонна сегодня совершает свою первую поездку в Украину, в Киев. Этой поездкой министр хочет продемонстрировать солидарность Франции с украинским народом и ее полную решимость усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии как в гуманитарном и финансовом плане, так и в поставках оборонного оборудования" , - говорится в сообщении МИД Франции.

Министр планирует совершить визит в Бучу, а также передаст украинским властям оборудование гражданской безопасности (пожарные автомобили и машины скорой помощи).

Кроме того, Колонна встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить поддержку Украины во всех сферах и, в частности, блокирование экспорта зерновых и масличных культур. Французского министра также примет президент Владимир Зеленский.

Следует отметить, что глава МИД Франции станет французским чиновником самого высокого ранга, посетившим Украину с начала российского вторжения. Президент Эммануэль Макрон до сих пор избегал визита в Киев.