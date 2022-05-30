Дуда: Польша готова стать гарантом безопасности Украины

Польша согласится стать государством-гарантом безопасности Украины после окончания российско-украинской войны. Об этом, ссылаясь на заявление президента Польши Анджея Дуды в интервью Фариду Закарии на телеканале CNN, сообщает Укринформ.

"Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Сегодня мы поддерживаем Украину всеми силами, которые у нас есть. Потому мы считаем, что обязаны это сделать как соседи. Если Украина попросит нас (стать гарантом безопасности – ред.) и гарантом мира после окончания войны, то тогда да, Польша примет в этом участие", – сказал он.

Дуда добавил, что Польша уже приютила несколько миллионов беженцев из Украины.

"Мы называем их нашими соседями, нашими гостями. В Польше сейчас находятся более двух миллионов украинцев", – сказал он.

Дуда также отметил, что он один из лидеров, с которым Президент Украины часто проводит разговоры.