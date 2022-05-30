В горах Непала разбился самолет с 22 пассажирами на борту

Армия Непала обнаружила место крушения пассажирского самолета Twin Otter, связь с которым была потеряна накануне. Об этом сообщил представитель армии Нараян Силвал в Twitter в понедельник, 30 мая, сообщает Корреспондент.

"Поисково-спасательные войска обнаружили место крушения самолета" , – написал он.

Он также опубликовал фотографию обломков с четко видимым бортовым номером самолета и его частями, разбросанными по склону горы.

Самолет принадлежал частной авиакомпании Tara Aна. Он вылетел из туристического города Покхара в воскресенье и направлялся в Джомсом. На борту находились 16 граждан Непала, четыре – Индии и два – Германии. Связь с самолетом была утеряна через 12 минут после взлета.

Как сообщает The Kathmandu Post, самолет врезался в гору на северо-западе Непала в районе Мустанг и разлетелся на куски в радиусе 100 метров. Его обломки находились на высоте 4400 метров. На месте уже обнаружены по меньшей мере 14 тел погибших.