Офис генпрокурора: из-за вторжения РФ пострадали 687 детей
В результате действий российской армии в Украине пострадали 687 детей, сообщает Укринформ.
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.
"По состоянию на утро 30 мая 2022 года более 687 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 243 ребенка погибли и более 444 ранены", – говорится в сообщении.
Данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 153, Киевской – 116, Харьковской – 109, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в Киеве – 16, в Житомирской области – 15.
29 мая в результате артиллерийского обстрела врагом с. Миролюбовка Херсонского района Херсонской области погибла 9-летняя девочка. Еще двое детей, 7-месячный младенец и 5-летняя девочка, были ранены.
26 мая из-за обстрела войсками россии Лисичанска Луганской области был ранен 16-летний подросток.
25 мая в результате обстрела с. Студенок Изюмского района Харьковской области получил ранение 3-летний мальчик.