Гайдай: в Северодонецке бои уже на улицах

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщает, что в Северодонецке бои идут уже на улицах, сообщает Украинская правда.

"Бои идут уже на улицах Северодонецка… Враг продвигается вглубь Северодонецка" , - сообщил Гайдай. ﻿

Без вести пропали три врача, найдена только поврежденная "скорая".

В Северодонецке критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически, заявил глава ОВА.

По словам Гайдая, "город завален российскими трупами, на улице жарко – в дальнейшем это может спровоцировать развитие инфекций".

"Лисичанск – под контролем Украины. Трасса "Лисичанск – Бахмут" – наша, но очень обстреливается, передвижение по ней опасно.