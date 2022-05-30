Гайдай: в Северодонецке бои уже на улицах
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщает, что в Северодонецке бои идут уже на улицах, сообщает Украинская правда.
"Бои идут уже на улицах Северодонецка… Враг продвигается вглубь Северодонецка", - сообщил Гайдай.
Без вести пропали три врача, найдена только поврежденная "скорая".
В Северодонецке критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически, заявил глава ОВА.
По словам Гайдая,
"город завален российскими трупами, на улице жарко – в дальнейшем это может спровоцировать развитие инфекций".
"Лисичанск – под контролем Украины. Трасса "Лисичанск – Бахмут" – наша, но очень обстреливается, передвижение по ней опасно.
Гуманитарные грузы завозятся, вскоре 10 фур с гуманитаркой едут в Лисичанск", - написал он.