Bloomberg: нефть выросла в цене до $120

Нефть марки Brent достигла отметки $120 за баррель на фоне ослабления карантинных ограничений в Шанхае, сообщает UBR.

Об этом говорится в сообщении агентства Bloomberg.

По словам чиновников, местные предприятия смогут возобновить работу с июня, а вспышка коронавируса в Пекине находится под контролем.

По мнению аналитиков, рост также был обусловлен последствиями войны в Украине и увеличением спроса по мере того, как все больше экономик выходят из-под карантинных ограничений, связанных с COVID-19.

Цена на нефть Brent для июльских расчетов выросла на 0,9% до $120,50 за баррель на бирже ICE Futures Europe, а по состоянию на 7:11 утра в Лондоне торговалась на уровне $120,06.

Западно-техасская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,8% до $115,93 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.