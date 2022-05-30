Bloomberg: нефть выросла в цене до $120
Нефть марки Brent достигла отметки $120 за баррель на фоне ослабления карантинных ограничений в Шанхае, сообщает UBR.
Об этом говорится в сообщении агентства Bloomberg.
По словам чиновников, местные предприятия смогут возобновить работу с июня, а вспышка коронавируса в Пекине находится под контролем.
По мнению аналитиков, рост также был обусловлен последствиями войны в Украине и увеличением спроса по мере того, как все больше экономик выходят из-под карантинных ограничений, связанных с COVID-19.
Цена на нефть Brent для июльских расчетов выросла на 0,9% до $120,50 за баррель на бирже ICE Futures Europe, а по состоянию на 7:11 утра в Лондоне торговалась на уровне $120,06.
Западно-техасская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,8% до $115,93 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.
"[Спрос в Китае] трудно прогнозировать, учитывая риски дальнейших ограничений. Но я подозреваю, что худшее мы уже видели", – отметил старший стратег по сырьевым товарам в Australia & New Zealand Banking Group Ltd Дэниел Хайнс.