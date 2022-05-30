В ЕС хотят вывести из-под эмбарго трубопроводную нефть – журналист

Последний проект решения саммита ЕС, который начинается в понедельник, исключает из-под санкций поставки российской нефти через трубопроводы.﻿ Об этом, ссылаясь на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, сообщает Европейская правда.

"Совет соглашается с тем, что шестой пакет санкций против России будет охватывать сырую нефть, а также поставляемые из России в государства-члены нефтепродукты, за временным исключением для сырой нефти, поставляемой трубопроводом" , – говорится в тексте.

Решение должны единогласно утвердить на саммите все государства-члены Евросоюза.