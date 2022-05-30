Эрдоган прокомментировал ход переговоров по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры со Швецией и Финляндией по поводу их членства в НАТО не прошли "на желаемом уровне", сообщает Новое время.

"К сожалению, переговоры, проведенные нашей делегацией с Финляндией и Швецией, не прошли на желаемом уровне" , — сказал Эрдоган.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин в пятницу, 27 мая после встречи с делегациями Швеции и Финляндии заявлял, что Турция "не находится под давлением времени, чтобы решить этот вопрос до этого саммита".

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО "с распростертыми объятиями" после того, как они подадут заявки.