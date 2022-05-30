ПриватБанк вводит новые правила для клиентов

Для клиентов ПриватБанка вводят новые правила по кредитованию. Они начнут действовать с 1 июня 2022 года, сообщает Сегодня.

С 1 марта и до конца мая в ПриватБанке действовали кредитные каникулы. Также были снижены процентные ставки по кредитным картам. В то же время, клиенты могли пользоваться имеющимися кредитными лимитами.

Уже с 1 июня кредитные каникулы будут отменены, однако банк возобновит активный режим кредитования клиентов по кредитным картам и продлит льготные условия обслуживания пользователей кредитных карт.

"Клиенты смогут открыть новую кредитную карту или увеличить лимит кредитования по действующим картам, при этом для них будет действовать сниженная вдвое процентная ставка" , – говорится в сообщении.

Если клиент будет своевременно вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности, то для него будут доступны льготные условия со ставкой 1,7%. Если же нет, то проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная).

Такие условия продлятся до августа месяца этого года.

Кроме того, после того, как кредитные каникулы завершатся, будут действовать особые условия обслуживания для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России.

Как отмечают на сайте банка, кредитные каникулы для мобилизованных граждан продолжаются с 01.03.2022 до окончания военного положения в стране и предусматривают следующие условия:

отмена обязательных ежемесячных платежей;

установление процентной ставки за пользование кредитом – 0%;

возможность использования полного кредитного лимита, предоставленного до 24.02.2022.