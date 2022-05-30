ПриватБанк вводит новые правила для клиентов
Для клиентов ПриватБанка вводят новые правила по кредитованию. Они начнут действовать с 1 июня 2022 года, сообщает Сегодня.
С 1 марта и до конца мая в ПриватБанке действовали кредитные каникулы. Также были снижены процентные ставки по кредитным картам. В то же время, клиенты могли пользоваться имеющимися кредитными лимитами.
Уже с 1 июня кредитные каникулы будут отменены, однако банк возобновит активный режим кредитования клиентов по кредитным картам и продлит льготные условия обслуживания пользователей кредитных карт.
"Клиенты смогут открыть новую кредитную карту или увеличить лимит кредитования по действующим картам, при этом для них будет действовать сниженная вдвое процентная ставка", – говорится в сообщении.
Если клиент будет своевременно вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности, то для него будут доступны льготные условия со ставкой 1,7%. Если же нет, то проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная).
Такие условия продлятся до августа месяца этого года.
Кроме того, после того, как кредитные каникулы завершатся, будут действовать особые условия обслуживания для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России.
Как отмечают на сайте банка, кредитные каникулы для мобилизованных граждан продолжаются с 01.03.2022 до окончания военного положения в стране и предусматривают следующие условия:
- отмена обязательных ежемесячных платежей;
- установление процентной ставки за пользование кредитом – 0%;
- возможность использования полного кредитного лимита, предоставленного до 24.02.2022.
"На сегодняшний день кредитными программами ПриватБанка пользуются более 9 млн украинцев, а общая сумма кредитования физлиц на 1 марта 2022 года составила более 57 млрд грн", – добавили в пресс-службе банка.