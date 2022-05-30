Боррель заявил, что агрессивность действий РФ в войне против Украине возрастет

Война России против Украины может значительно затянуться. При этом агрессивность действий РФ возрастет.﻿ Об этом, со ссылкой на интервью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля France Info, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Боррель допустил, что Россия будет затягивать конфликт. Однако экономика агрессора уже "начинает останавливаться". Глава дипломатии ЕС призвал усилить санкции против РФ, чтобы помочь Украине занять более выгодные позиции на переговорах.