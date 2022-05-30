Боррель заявил, что агрессивность действий РФ в войне против Украине возрастет
Война России против Украины может значительно затянуться. При этом агрессивность действий РФ возрастет. Об этом, со ссылкой на интервью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля France Info, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Боррель допустил, что Россия будет затягивать конфликт. Однако экономика агрессора уже "начинает останавливаться". Глава дипломатии ЕС призвал усилить санкции против РФ, чтобы помочь Украине занять более выгодные позиции на переговорах.
"Мы должны выстоять. Война будет долгой… Мы должны продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию", - сказал политик.