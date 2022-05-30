Порошенко с третьего раза пересек границу с Польшей

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко пересек границу Украины с Польшей.

Об этом сообщил нардеп Владимир Ариев и УП со ссылкой на источники.

Отмечается, что ему и сопровождению разрешили уехать из Украины с третьей попытки.

По словам Порошенко, он направляется на саммит Европейской народной партии в Роттердам.

Напомним, 27 мая Порошенко пытался уехать за границу, однако пограничники его не пропустили. Вторая попытка была на следующий день, однако, якобы из-за отсутствия всех документов, уехать из Украины пятый президент тоже не смог.

После этого лидер "ЕС" обратился к Владимиру Зеленскому.