Порошенко с третьего раза пересек границу с Польшей
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко пересек границу Украины с Польшей.
Об этом сообщил нардеп Владимир Ариев и УП со ссылкой на источники.
Отмечается, что ему и сопровождению разрешили уехать из Украины с третьей попытки.
По словам Порошенко, он направляется на саммит Европейской народной партии в Роттердам.
Напомним, 27 мая Порошенко пытался уехать за границу, однако пограничники его не пропустили. Вторая попытка была на следующий день, однако, якобы из-за отсутствия всех документов, уехать из Украины пятый президент тоже не смог.
После этого лидер "ЕС" обратился к Владимиру Зеленскому.