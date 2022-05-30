Денисенко: на южных направлениях ВСУ продвинулись на 8-10 км

На юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, наши защитники продвинулись, в среднем, на 8-10 км. Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал в эфире украинских телеканалов, сообщает Укринформ.

"На юге Украины по состоянию на вечер воскресенья можем сказать, что на некоторых направлениях, Херсонщине и Запорожье, мы продвинулись, в среднем, на 8-10 километров, и выбили их (захватчиков – ред.) из этих населенных пунктов", – сказал он.

Что касается Северодонецка, Денисенко отметил, что в окрестностях города идут бои, но нашим защитникам пока удается сдерживать врага.