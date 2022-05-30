"Нафтогазу" передадут заправки, принадлежавшие российским компаниям

Сейчас в Украине идет юридический процесс передачи "Нафтогазу" автозаправочных станций из российских активов для создания национальной сети АЗС, сообщает Сегодня.

Об этом заявил советник главы правления "Нафтогаза" Алексей Рябчин в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас в процессе передачи около 130-140 заправок, ранее принадлежавших российским активам.

"Это юридический процесс, который займет время. Действительно, президент поставил задачу "Нафтогазу", чтобы мы создали конкуренцию на рынке" , – сказал Рябчин.

Советник главы правления НАКа отметил, что участие государства обычно должно уменьшаться, однако сейчас, в ситуации недобросовестной конкуренции, было принято решение о создании национальной сети заправок.