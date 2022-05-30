"Нафтогазу" передадут заправки, принадлежавшие российским компаниям
Сейчас в Украине идет юридический процесс передачи "Нафтогазу" автозаправочных станций из российских активов для создания национальной сети АЗС, сообщает Сегодня.
Об этом заявил советник главы правления "Нафтогаза" Алексей Рябчин в эфире телемарафона.
По его словам, сейчас в процессе передачи около 130-140 заправок, ранее принадлежавших российским активам.
"Это юридический процесс, который займет время. Действительно, президент поставил задачу "Нафтогазу", чтобы мы создали конкуренцию на рынке", – сказал Рябчин.
Советник главы правления НАКа отметил, что участие государства обычно должно уменьшаться, однако сейчас, в ситуации недобросовестной конкуренции, было принято решение о создании национальной сети заправок.
"Когда мы видим, каким образом возросла стоимость горючего, и что операторы не справлялись с той логистикой, была задача создать некий "хребет" АЗС, которые смогут помочь рынку развиваться. Поэтому ждем окончательную передачу этих АЗС в "Нафтогаз", – добавил он.