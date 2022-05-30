В Минобороны назвали две цели оккупантов на востоке Украины

На сегодняшний день основные бои между украинскими и российскими военными идут на востоке за две цели, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Первая цель - полностью взять под контроль со стороны российских войск Луганскую область, вторая цель - окружить в кольцо украинские войска. Пока ни то, ни другое им не удается, но бои ожесточенные" , – заявила она.

Напомним, бои за Северодонецк продолжаются. Российская армия пытается закрепиться в окрестностях города и даже вела штурмовые действия в направлении центра.