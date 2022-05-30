Мэр: убитых мариупольцев может быть больше 22 тысяч
Городские власти Мариуполя оценивали количество убитых россиянами мирных жителей в 22 тысячи, однако эта цифра может значительно возрасти. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.
На Старокрымском кладбище за месяц появилось 25 новых секторов траншейного типа. Тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения, отмечает мэр.
Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч мариупольцев – возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное.
Еще около 5 тысяч человек были похоронены коммунальными службами до середины марта.
Под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах до сих пор остаются тысячи тел.
"Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тысячи. Но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как и ужасное положение местного населения в оккупации", – отмечает Бойченко.