Мэр: убитых мариупольцев может быть больше 22 тысяч

Городские власти Мариуполя оценивали количество убитых россиянами мирных жителей в 22 тысячи, однако эта цифра может значительно возрасти. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.

На Старокрымском кладбище за месяц появилось 25 новых секторов траншейного типа. Тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения, отмечает мэр.

Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч мариупольцев – возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное.

Еще около 5 тысяч человек были похоронены коммунальными службами до середины марта.

Под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах до сих пор остаются тысячи тел.