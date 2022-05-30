Expressen: Швеция может снять запрет на поставку военной техники в Турцию

Швеция может снять запрет на поставку вооружения и военной техники в Турцию — это одно из требований турецких властей для вступления страны в НАТО, пишет Expressen, сообщает Новое время.

Издание пишет, что шведские компании могут снова начать продавать оружие в Турцию — оно должно быть проверено с учетом "обстоятельств сегодняшнего дня".

"Обсуждение членства Швеции в НАТО относится к числу аспектов, которые могут повлиять на этот процесс" , — сказал руководитель инспекции стратегической продукции Швеции (ISP) Карл Эвертссон.

По его словам, Турция ранее не была крупным покупателем шведских боеприпасов.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Турция увидела "положительное отношение к возможности отмены санкций против экспорта оружия" и что это "позитивное развитие событий".

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО "с распростертыми объятиями" после того, как они подадут заявки.