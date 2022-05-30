ОВА: оккупанты обстреляли Сумщину запрещенными боеприпасами
Российские оккупанты обстреляли Сумщину запрещенными боеприпасами, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня ночью территорию Хотинской общины обстреляли ракетами с кассетными снарядами. Они особенно опасны, потому что не все сразу разрываются, попадают на большие участки территории и представляют опасность для гражданских людей", - сообщил Живицкий.
Также РФ обстреляла Середино-Будскую общину сегодня утром.
"Этим нашпигованы снаряды, которые при разрыве разлетаются на большую площадь и наносят очень тяжелые поражения. Поврежден дом, также заборы и окна в нескольких домохозяйствах", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.