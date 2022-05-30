ОВА: оккупанты обстреляли Сумщину запрещенными боеприпасами

ОВА: оккупанты обстреляли Сумщину запрещенными боеприпасами

Российские оккупанты обстреляли Сумщину запрещенными боеприпасами, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня ночью территорию Хотинской общины обстреляли ракетами с кассетными снарядами. Они особенно опасны, потому что не все сразу разрываются, попадают на большие участки территории и представляют опасность для гражданских людей", - сообщил Живицкий.
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Также РФ обстреляла Середино-Будскую общину сегодня утром.

"Этим нашпигованы снаряды, которые при разрыве разлетаются на большую площадь и наносят очень тяжелые поражения. Поврежден дом, также заборы и окна в нескольких домохозяйствах", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

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