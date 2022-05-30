Боррель: саммит ЕС сможет согласовать нефтяное эмбарго против РФ
За несколько часов до начала специальной встречи Европейского совета в Брюсселе высокий представитель ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность в том, что удастся прийти к согласию, и согласовать шестой пакет санкций против РФ, включающий эмбарго на поставку российской нефти. Об этом, со ссылкой на FranceInfo, сообщает Укринформ.
"В конце-концов, мы достигнем согласия. Мы должны учесть обстоятельства для каждого и принять решение единогласно. В воскресенье вечером состоялись переговоры, а также в понедельник утром. Мы будем продолжать работу. Думаю, что во второй половине дня понедельника мы сможем предложить главам государств и правительств согласование", – сказал Боррель.
Он отметил, что одним из вариантов может быть запрет только на поставку танкерной нефти, которая предоставит странам, не имеющим доступа к морским портам, дополнительное время для решения объективных проблем.
"Мы должны быть прагматичными: на запертые на суше страны, такие как Венгрия, Чешская Республика и Словакия, приходится от 7 до 8 процентов российского нефтяного импорта. Очевидно, что они испытывают особые трудности. Но мы должны двигаться вперед, отыскивая решение и предоставить им больше времени для адаптации. Что означает 7 или 93 или 100 процентов? Важно найти решение, которое объединит всех", – заявил Боррель французскому изданию.
Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что в нынешней ситуации Путин пытается использовать поставки зерна как оружие против Запада и спровоцировать голод в наиболее уязвимых странах мира.
"Очевидно, что он (Путин – ред.) пытается использовать зерно как оружие. 20 миллионов тонн зерна складированы в Украине и должны быть экспортированы и доставлены туда, где люди смогут ими воспользоваться. Также необходимо освободить место для следующего урожая. Мы должны найти альтернативу морскому пути, но это очень сложно сделать. Мы работаем над этим, но доставка 20 миллионов тонн в черноморские порты Болгарии и Румынии остается очень сложной задачей", – подчеркнул Боррель.