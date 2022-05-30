Боррель: саммит ЕС сможет согласовать нефтяное эмбарго против РФ

За несколько часов до начала специальной встречи Европейского совета в Брюсселе высокий представитель ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность в том, что удастся прийти к согласию, и согласовать шестой пакет санкций против РФ, включающий эмбарго на поставку российской нефти. Об этом, со ссылкой на FranceInfo, сообщает Укринформ.

"В конце-концов, мы достигнем согласия. Мы должны учесть обстоятельства для каждого и принять решение единогласно. В воскресенье вечером состоялись переговоры, а также в понедельник утром. Мы будем продолжать работу. Думаю, что во второй половине дня понедельника мы сможем предложить главам государств и правительств согласование", – сказал Боррель.

Он отметил, что одним из вариантов может быть запрет только на поставку танкерной нефти, которая предоставит странам, не имеющим доступа к морским портам, дополнительное время для решения объективных проблем.

"Мы должны быть прагматичными: на запертые на суше страны, такие как Венгрия, Чешская Республика и Словакия, приходится от 7 до 8 процентов российского нефтяного импорта. Очевидно, что они испытывают особые трудности. Но мы должны двигаться вперед, отыскивая решение и предоставить им больше времени для адаптации. Что означает 7 или 93 или 100 процентов? Важно найти решение, которое объединит всех", – заявил Боррель французскому изданию.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что в нынешней ситуации Путин пытается использовать поставки зерна как оружие против Запада и спровоцировать голод в наиболее уязвимых странах мира.