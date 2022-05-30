МВД: за время войны в Украину вернулись 4,8 млн человек

С начала войны в Украину вернулись 4,8 миллиона человек, заявляет советник главы МВД Виктор Андрусив в понедельник, 30 мая, сообщает Корреспондент.

По его словам, домой вернулись уже 60% из 7,6 миллионов покинувших страну украинцев.

Андрусив говорит, что причинами возвращения являются неудовлетворительные условия в бесплатном жилье, высокие цены на съемное и языковой барьер для приема на работу.