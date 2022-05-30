МВД: за время войны в Украину вернулись 4,8 млн человек
С начала войны в Украину вернулись 4,8 миллиона человек, заявляет советник главы МВД Виктор Андрусив в понедельник, 30 мая, сообщает Корреспондент.
По его словам, домой вернулись уже 60% из 7,6 миллионов покинувших страну украинцев.
Андрусив говорит, что причинами возвращения являются неудовлетворительные условия в бесплатном жилье, высокие цены на съемное и языковой барьер для приема на работу.
"Поэтому не нужно опасаться, что украинцы не вернутся домой. Статистика конфликтов показывает, что 80% возвращаются после завершения войны, из них 50% возвращаются еще до завершения", - написал он.