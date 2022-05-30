Мэр: оккупанты две недели блокируют эвакуацию из Мелитополя
Российские оккупанты на протяжении последних двух недель блокируют эвакуацию мирных жителей из Мелитополя. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров, сообщает Новое время.
"Последние две недели эвакуация почти не проводится, потому что россияне блокируют это на линии разграничения, в Васильевке: сегодня там скопилось более 400 машин, в которых находятся и трехмесячные дети. Сегодня очередь совсем не движется", — отметил он.
По словам Федорова, оккупанты используют мирных жителей, чтобы обезопасить себя от выстрелов артиллерии с украинской стороны.
Он добавил, что оккупанты более двух месяцев назад заблокировали официальную эвакуацию, которую Офис президента Украины согласовал с минобороны РФ.
При этом относительно спокойно на протяжении предыдущих трех месяцев жители могли передвигаться на личном транспорте из Мелитополя в Запорожье.
Федоров отметил, что всего за время оккупации Мелитополя из города смогли выехать 50% жителей — почти 70 тысяч горожан.