Стефанчук: Украина как кандидат в ЕС – это часть мирного урегулирования

Украина не согласится на замороженный конфликт и уступку территорий в обмен на мир. В планах – победить российского агрессора и заставить его освободить украинские территории в международно признанных границах. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО 2022 года, сообщает пресс-служба﻿ парламента.

По его словам, "частью мирного плана является и продолжение санкционной политики в отношении России" .

"Цель этих санкций — взломать военную машину России, которая разрослась до таких размеров, что поедает соседние страны и собственный народ. Все, кто продолжает торговлю с Россией, кто продолжает покупать российские энергоносители и другие товары, кто продолжает работать с российскими банками, вносят свой вклад в то, чтобы российская военная машина отливала новые шары, производила новые бомбы и ракеты, которые убивают потом людей в Украине и не только", – акцентировал Стефанчук.

По его словам, пришло время, когда демократии должны сплотиться и принимать быстрые, однозначные и ответственные решения. Больше никаких половинчатых решений или неопределенных шагов, подчеркнул спикер.

Глава ВР отметил, что Украина ценит возможность откровенного общения с НАТО, поскольку видит в нем институт партнерства и диалога. Спикер парламента также сказал, что Украина, в первую очередь, нуждается в получении статуса кандидата в члены ЕС. Стефанчук выразил надежду, что страны-члены ЕС примут такое решение уже в июне.

"Получение статуса кандидата мы видим не как самоцель, а как начало, как краеугольный камень для строительства таких государственных институций, такой экономики, такого образа организации жизни, которые будут в полной мере соответствовать всем стандартам ЕС. Предоставление статуса кандидата также станет частью процесса мирного урегулирования", – отметил председатель ВР.

По его словам, Украина готова быть гарантом стабильности безопасности в регионе, но ей нужно больше современного оборонного оружия. В частности, речь идет о быстрой поставке на регулярной основе реактивных систем залпового огня, дальнобойных артиллерийских систем и боеприпасов, систем береговой обороны, танков и бронетехники.

"Дайте нам ракеты, которые смогут сбить российские ракеты. Задайте себе вопрос: а кто следующий в имперских интересах России, не ценящей ни человеческих жизней, ни ресурсов в достижении своих целей, порожденных больной фантазией?" – подчеркнул Стефанчук.

Спикер Верховной Рады выразил надежду на скорейшее принятие шестого пакета санкций. Кроме того, по его мнению, важно отключение банков страны-агрессора от SWIFT, запрет захода судов агрессора в порты, приостановление или остановка его членства во влиятельных международных организациях и т.д.