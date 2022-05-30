Запорожская ОВА: Гуляйполе находится под постоянным вражеским огнем
Гуляйполе находится под постоянным вражеским огнем. За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество обращений от местных жителей из-за нанесенных разрушений. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации, сообщает Новое время.
По данным ведомства, разрушено более 50 объектов гражданской инфраструктуры.
"29 мая враг беспощадно обстреливал многоэтажки, частные дома гуляйпольцев и другие объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что в результате вооруженной атаки в домах мирных жителей выбиты окна и двери, повреждены стены и шиферное покрытие на крышах.
"Во дворах людей разбита придомовая территория, заборы, ограды, гаражи и другие хозяйственные здания", — заявили в ОВА.
В администрации добавили, что артиллерийскими обстрелами повреждено около десятка продовольственных магазинов. Также разрушения получили местное здание молитвы и почтовое отделение.