Джозвяк: послы ЕС снова не согласовали шестой пакет санкций

Постоянные представители государств-членов ЕС на встрече в понедельник снова не смогли достичь согласия по поводу шестого пакета санкций против России. О﻿б этом, ссылаясь на Twitter европейского редактора "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, сообщает Европейская правда.

"Встреча послов ЕС завершена. В выводах Европейской комиссии могут быть определенные изменения в отношении санкций, которые будут обсуждаться лидерами ЕС, но до согласования шестого пакета санкций еще очень далеко. Слишком много исключений и отступлений" , – отметил Джозвяк.

Meeting of EU ambassadors over. Might be some modifications in the #Euco conclusions on sanctions for leaders to chew over but there is far from an agreement on the 6th package. Too many exemptions and derogations. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 30, 2022

Дискуссии по шестому пакету санкций ЕС продолжаются более месяца. Главным препятствием есть невозможность согласовать эмбарго на импорт нефти из России, против чего выступает Венгрия.