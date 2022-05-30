Джозвяк: послы ЕС снова не согласовали шестой пакет санкций
Постоянные представители государств-членов ЕС на встрече в понедельник снова не смогли достичь согласия по поводу шестого пакета санкций против России. Об этом, ссылаясь на Twitter европейского редактора "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, сообщает Европейская правда.
"Встреча послов ЕС завершена. В выводах Европейской комиссии могут быть определенные изменения в отношении санкций, которые будут обсуждаться лидерами ЕС, но до согласования шестого пакета санкций еще очень далеко. Слишком много исключений и отступлений", – отметил Джозвяк.
Дискуссии по шестому пакету санкций ЕС продолжаются более месяца. Главным препятствием есть невозможность согласовать эмбарго на импорт нефти из России, против чего выступает Венгрия.