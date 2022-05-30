Washington Post: иностранные наемники в Украине бегут с поля боя

Американцы и другие иностранные военные, поднявшие оружие против России в Украине, описывают вопиющее несоответствие между тем, какой они ожидали увидеть войну, и тем, что они испытали, сообщает The Washington Post.

"Они вспоминали, как шли в бой с недостаточным снаряжением и вооружением, терзались мыслями о том, стоит ли возвращаться в Украину. Некоторые намерены это сделать. Другие видели, как погибают друзья, и решили, что с них хватит", — пишет издание, ссылаясь на наемников.

Они также рассказали, что рации украинских отрядов прослушивались российской армией, поскольку у ВСУ не было дополнительных батарей, для связи использовались незащищенные мобильные телефоны и WhatsApp.

"Им выдали противотанковое оружие и ракеты, но без батарей для пусковой установки оборудование было неработоспособным. 8 из 20 добровольцев в отряде покинули свои посты, в том числе ветеран морской пехоты, который, похоже, сломал свой пулемет камнем в надежде выдать это за боевые повреждения. Еще один боец симулировал травму", — пишет The Washington Post.

Для многих наемников переломным моментом, когда они решили покинуть Украину, стала смерть 22-летнего морпеха Вилли Джозефа Кансела в конце апреля. Он был убит к северо-западу от Николаева, его тело так и не было обнаружено.

Кроме того, The Washington Post пишет﻿ о том, что отдельные добровольческие военные батальоны в украинской армии жалуются на недостаточное обеспечение и массово дезертируют, чтобы выжить в неравном бою с превосходящими силами российских войск.

"Застрявшие в своих окопах, украинские добровольцы ели по одной картошке в день, пока российские войска обстреливали их артиллерией и ракетами «Град» на ключевой восточной линии фронта", – пишет издание.

Малочисленные и необученные, с легким вооружением в руках, солдаты молились о прекращении обстрела и о том, чтобы их собственные танки перестали нацеливаться на русских.

"Они [русские] уже знают, где мы находимся, и когда украинский танк стреляет с нашей стороны, он выдает нашу позицию", — вспоминает недавний бой командир добровольческой роты Сергей Лапко.

И начинают отстреливаться всем — Градами, минометами. «И ты просто молишься, чтобы выжить».