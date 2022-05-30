Washington Post: иностранные наемники в Украине бегут с поля боя
Американцы и другие иностранные военные, поднявшие оружие против России в Украине, описывают вопиющее несоответствие между тем, какой они ожидали увидеть войну, и тем, что они испытали, сообщает The Washington Post.
"Они вспоминали, как шли в бой с недостаточным снаряжением и вооружением, терзались мыслями о том, стоит ли возвращаться в Украину. Некоторые намерены это сделать. Другие видели, как погибают друзья, и решили, что с них хватит", — пишет издание, ссылаясь на наемников.
Они также рассказали, что рации украинских отрядов прослушивались российской армией, поскольку у ВСУ не было дополнительных батарей, для связи использовались незащищенные мобильные телефоны и WhatsApp.
"Им выдали противотанковое оружие и ракеты, но без батарей для пусковой установки оборудование было неработоспособным. 8 из 20 добровольцев в отряде покинули свои посты, в том числе ветеран морской пехоты, который, похоже, сломал свой пулемет камнем в надежде выдать это за боевые повреждения. Еще один боец симулировал травму", — пишет The Washington Post.
Для многих наемников переломным моментом, когда они решили покинуть Украину, стала смерть 22-летнего морпеха Вилли Джозефа Кансела в конце апреля. Он был убит к северо-западу от Николаева, его тело так и не было обнаружено.
Кроме того, The Washington Post пишет о том, что отдельные добровольческие военные батальоны в украинской армии жалуются на недостаточное обеспечение и массово дезертируют, чтобы выжить в неравном бою с превосходящими силами российских войск.
"Застрявшие в своих окопах, украинские добровольцы ели по одной картошке в день, пока российские войска обстреливали их артиллерией и ракетами «Град» на ключевой восточной линии фронта", – пишет издание.
Малочисленные и необученные, с легким вооружением в руках, солдаты молились о прекращении обстрела и о том, чтобы их собственные танки перестали нацеливаться на русских.
"Они [русские] уже знают, где мы находимся, и когда украинский танк стреляет с нашей стороны, он выдает нашу позицию", — вспоминает недавний бой командир добровольческой роты Сергей Лапко.
И начинают отстреливаться всем — Градами, минометами. «И ты просто молишься, чтобы выжить».
"Украинским силам удалось помешать российским попыткам захватить Киев и Харьков и одержать победы на полях сражений на востоке. Но опыт Лапко и его группы добровольцев предлагает редкую и более реалистичную картину конфликта и борьбы Украины за то, чтобы остановить продвижение России в части Донбасса. Украина, как и Россия, предоставила скудную информацию о погибших, раненых или потерях военной техники. Но после трех месяцев войны эта рота из 120 человек сократилась до 54 из-за смертей, ранений и дезертирства", – пишет американское издание.