Луганская ОВА: от обстрелов военных РФ погиб французский журналист

Луганская ОВА: от обстрелов военных РФ погиб французский журналист
Фото: Гайдай

От обстрелов российских войск погиб французский журналист, который делал материал об эвакуации в Луганской области. Эвакуация официально остановлена.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска", - сообщил

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