Луганская ОВА: от обстрелов военных РФ погиб французский журналист
От обстрелов российских войск погиб французский журналист, который делал материал об эвакуации в Луганской области. Эвакуация официально остановлена.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска", - сообщил