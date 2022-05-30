МО: войска РФ проводят перегруппировку для продолжения наступления

Российские войска осуществляют перегруппировку для продолжения наступления на некоторых направлених. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

На Харьковском направлении ВСУ противодействуют подразделениям оккупационных войск противника, который сосредоточил основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к границе.

На Славянском противник перегруппировывается для возобновления наступления в направлениях: Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. В направлениях с. Долгенькое и Курулько украинские войска отражают штурмовые действия оккупантов.

Донецкое направление. Там ВСУ сдерживают наступление оккупационных войск, которые пытаются окружить украинские подразделения в районах Лисичанска и Северодонецка и блокировать основные логистические пути.

На Лиманском направлении оккупанты закрепляются в районе Лимана и проводят перегруппировку.

На Северодонецке при поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия по направлениям Тошковки и Устиновки.

На Бахмутском оккупанты осуществляют перегруппировку для дальнейшего наступления на Камышевахе. Наращивают систему ПВО.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг вел контрбатарейную борьбу и вел огонь в сторону позиций наших войск.

На Запорожском направлении противник открывал огонь из артиллерии в районах н.п. Орехов и Луговское, что в 40-60 км к юго-востоку от Запорожья.

Южнобужское направление. Противник основные усилия сосредотачивается на удержании занятых рубежей, ведении разведки, сковывании наших войск и предотвращении перебрасывания резервов Сил обороны на другие направления. Враг не прекращает огневое влияние на наши войска.

Волынское и Полесское направления. Определенные подразделения ВС Беларуси (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Северское направление. Противник держит определенные подразделения на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях для предотвращения перебрасывания наших войск на другие угрожающие направления.

В целях нанесения потерь ВСУ агрессор произвел огненное поражение артиллерией объектов в районах н.п. Бояро-Лежачи, Мануховка (Сумская область) и Янжуловка, Каменская Слобода (Черниговская область).

Черноморская и Азовская операционные зоны. Корабли ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, разведке и огневой поддержке на приморском направлении. Противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель КРМБ типа "Калибр" (суммарный залп - до 8 ракет).