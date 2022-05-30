Законопроект: беспошлинный ввоз автомобилей гражданами отменят
Кабинет министров подал в Верховную раду проект изменений в Налоговый кодекс относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению. Предлагается отменить беспошлинный ввоз в Украину автомобилей гражданами. Об этом, со ссылкой на проект закона 7418, подписанный премьер-министром Денисом Шмыгалем, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Законопроектом предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:
- для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
- для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
- для транспортных средств, ввозимых гражданами;
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в результате освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило около 13 млрд грн; ввезено более 119 тысяч автомобилей.
Вместе с тем, предлагается освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).
"В условиях военного положения, когда Украина должна консолидировать все доходы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, который не являются товарами первой необходимости и одновременно являются бюджетообразующими, должен быть переоценен и пересмотрен", - говорится в пояснительной записке.