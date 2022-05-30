ОВА: на Харьковщине сократили время комендантского часа

С 30 мая, в Харьковской области меняется время комендантского часа. Согласно распоряжению, теперь комендантский час продлится с 22:00 до 06:00. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Комендантский час продлится с 22:00 до 06:00. Сегодня подписал соответствующее распоряжение" , – написал он в Телеграме.

Отмечается, что в это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Необходимо находиться дома и в местах безопасности.

Со 2 мая комендантский час в регионе был с 21:00 до 06:00.