ОВА: на Харьковщине сократили время комендантского часа
С 30 мая, в Харьковской области меняется время комендантского часа. Согласно распоряжению, теперь комендантский час продлится с 22:00 до 06:00. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Комендантский час продлится с 22:00 до 06:00. Сегодня подписал соответствующее распоряжение", – написал он в Телеграме.
Отмечается, что в это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Необходимо находиться дома и в местах безопасности.
Со 2 мая комендантский час в регионе был с 21:00 до 06:00.