ОП: Украина ведет с РФ переговоры только по гумвопросам

На сегодня переговорный процесс с Россией приостановлен в политико-дипломатической части, в гуманитарной части он работает.﻿ Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает Укринформ.

"Переговорный процесс сегодня приостановлен в политико-дипломатической части. В гуманитарной части он работает, потому что обмен пленными, есть гуманитарные коридоры, попытки эвакуировать наших людей. Почему политико-дипломатическая часть приостановлена? Потому что переговоры – это же вопрос связи между тем, что происходит в реальном мире не только на полях сражений, но и в целом: санкции, репутация, партнеры. россия неадекватно смотрит на все это. Это феномен, который тоже будет вписан в учебники" , - рассказал в интервью LB.ua Подоляк.

По его словам, россия сейчас живет в созданной реальности и поэтому совершенно неадекватно воспринимает происходящее в мире.