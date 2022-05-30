ОП: Украина ведет с РФ переговоры только по гумвопросам
На сегодня переговорный процесс с Россией приостановлен в политико-дипломатической части, в гуманитарной части он работает. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает Укринформ.
"Переговорный процесс сегодня приостановлен в политико-дипломатической части. В гуманитарной части он работает, потому что обмен пленными, есть гуманитарные коридоры, попытки эвакуировать наших людей. Почему политико-дипломатическая часть приостановлена? Потому что переговоры – это же вопрос связи между тем, что происходит в реальном мире не только на полях сражений, но и в целом: санкции, репутация, партнеры. россия неадекватно смотрит на все это. Это феномен, который тоже будет вписан в учебники", - рассказал в интервью LB.ua Подоляк.
По его словам, россия сейчас живет в созданной реальности и поэтому совершенно неадекватно воспринимает происходящее в мире.
"Они действительно считают, что "освобождают города Украины, разрушая их в ноль и убивая при этом тысячу людей". Они это искренне считают правильными действиями. И потому, когда приходят на переговорный процесс, безусловно, не могут общаться с адекватными людьми. Потому что переговоры – это когда ты даешь позицию, аргументируешь, объективируя ее. А если напротив тебя сидит человек, который живет в иллюзии, то он просто не может понять твои слова. А ты не можешь объяснить человеку, который немного помешан шизофреническим состоянием, объективные последствия его действий", - отметил Подоляк.