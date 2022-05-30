Верещук: обменом пленными теперь занимается ГУР и СБУ

Обменом военнопленными будет теперь заниматься Главное управление разведки Минобороны. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Зеркало недели.

«По дальнейшей работе по обмену военнопленными: свой функционал по обмену военнопленными передаю Главному управлению разведки Минобороны» , - написала она в Telegram.

Она добавила, что в Украине уже созданы соответствующие реестры, а также отработаны организационные вопросы, налажены коммуникационные каналы.

«В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ» , – подчеркнула министерша.

При этом минреинтеграция остается ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.