Польша прекратила бесплатные поставки топлива Украине

Польша прекратила бесплатные поставки топлива Украине

Польша прекратила бесплатные поставки горючего в Украину, которые осуществляла в начале российского вторжения и после бомбардировки Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Сейчас это коммерческие поставки компании Orlen.﻿ Об этом в интервью BiznesAlert заявила министр энергетики и климатических изменений Польши Анна Москва, сообщает Экономическая правда.

"В начале войны и после бомбардировки НПЗ мы бесплатно отправляли это топливо. В настоящее время это коммерческие поставки Orlen, которые прилагают большие логистические усилия. Обычно эти поставки происходят по трубопроводам, поэтому пришлось создавать новые каналы поставки", - сказала она.

По ее словам, польские нефтяные компании "хорошо" работают в Украине, а бесплатные поставки топлива были "реакцией на кризисную ситуацию".

В мае министерства инфраструктуры Украины и Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.

Кроме того, вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам переговоров с министром климата и окружающей среды Анной Москвой 18 мая договорились, что Польша передаст из своих запасов Украине 25 тысяч тонн бензина для насыщения рынка топлива на фоне его дефицита.

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