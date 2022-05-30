Глава ЕК признала, что пока на нефтяное эмбарго согласованности не будет

Глава ЕК признала, что пока на нефтяное эмбарго согласованности не будет

Евросоюз не сможет согласовать полное эмбарго на российскую нефть на этом саммите. Об этом заявила в понедельник, 30 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Корреспондент.

"Мы, практически, решили все вопросы, кроме одного – это вопрос нефти по трубе. Здесь обсуждение еще продолжается. У меня нет высоких ожиданий в отношении того, что мы решим это за последующие 48 часа. Но мой призыв к государствам-членам очень четок – ключ к успеху был и есть – солидарность с Украиной и единство Европейского союза. И с этим мы должны работать", - сказала она.

В свою очередь, Reuters пишет, что лидеры стран ЕС не будут обсуждать на саммите установление предельной цены на газ, но могут обратиться в Еврокомиссию с просьбой изучить этот вопрос.

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