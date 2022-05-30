Глава ЕК признала, что пока на нефтяное эмбарго согласованности не будет

Евросоюз не сможет согласовать полное эмбарго на российскую нефть на этом саммите. Об этом заявила в понедельник, 30 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Корреспондент.

"Мы, практически, решили все вопросы, кроме одного – это вопрос нефти по трубе. Здесь обсуждение еще продолжается. У меня нет высоких ожиданий в отношении того, что мы решим это за последующие 48 часа. Но мой призыв к государствам-членам очень четок – ключ к успеху был и есть – солидарность с Украиной и единство Европейского союза. И с этим мы должны работать" , - сказала она.

В свою очередь, Reuters пишет, что лидеры стран ЕС не будут обсуждать на саммите установление предельной цены на газ, но могут обратиться в Еврокомиссию с просьбой изучить этот вопрос.