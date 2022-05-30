"Газпром" пригрозил Дании перекрыть поставки газа за отказ платить рублями

Крупнейшая энергетическая компания Дании Orsted отклонила требования Кремля об оплате за газ "в рублях" и ожидает прекращения поставок со стороны "Газпрома". Об этом сказано в заявлении компании, сообщает Дело.

"Газпром экспорт" продолжает требовать от Оrsted расплачиваться за поставки газа в рублях. У нас нет никаких юридических обязательств по контракту, и мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать. Крайний срок оплаты - 31 мая, и Оrsted продолжит платить в евро. Поэтому есть риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа в Оrsted. По мнению Оrsted, это будет нарушением контракта" , — сказано в сообщении компании.

Согласно сообщению, поскольку газопровода, идущего напрямую из России в Данию, нет, Россия не сможет напрямую перекрыть поставки газа в Данию. Однако это означает, что газ для Дании должен закупаться в большей степени на европейском газовом рынке.

"В Оrsted мы готовились к этому сценарию, чтобы свести к минимуму риск нехватки газа у клиентов Оrsted, в основном крупных компаний в Дании и Швеции. У Ørsted есть хранилища, например, в Дании и Германии, и в настоящее время мы наполняем эти хранилища, чтобы обеспечить поставки газа нашим клиентам и внести свой вклад в безопасность поставок на рынке. Мы ведем постоянный диалог с властями о возможных сценариях и верим, что власти, которые имеют общее представление о ситуации с поставками в Дании, готовы к этой ситуации. Мы продолжим тесный диалог с властями относительно ситуации" , — говорится на сайте компании.

По информации издания Bloomberg Оrsted ранее заключил с "Газпромом" соглашение на поставку газа объемом 20 террават-час в год, который должен был действовать до конца десятилетия. Это около 1,3% газа, который "Газпром" поставлял в страны ЕС в 2021 году.

Аналитик BloombergNEF Стефан Ульрих считает, что объем газа, который потребляет Дания довольно небольшой в масштабах ЕС, поэтому не составит труда найти на европейском рынке достаточный для замещения объем голубого топлива.