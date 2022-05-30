Генштаб: в Херсонской области ВСУ выбили врага из Николаевки

Украинские войска заставили врага уйти из населенного пункта Николаевка Херсонской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 30 мая.

"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации" , – говорится в сообщении.

В целом на Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и другие.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники и материальных средств на территории РФ.

С целью снижения наступательного потенциала украинских войск производит огневое поражение позиций Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии.

На Харьковском направлении активных действий враг не проводил. Основные усилия сосредоточены на сдерживании действий украинских подразделений. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Одноробовка, Уды, Русские Тишки и Черкасские Тишки.

На Славянском направлении противник продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В направлении населенного пункта Курулько предпринял попытку ведения штурмовых действий, успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении враг, кроме артиллерийских обстрелов, нанес авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Северск.

На Лиманском направлении враг перегруппируется и готовится к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов выдвижения через водные препятствия.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населённых пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестовое.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг успеха не имеет, пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники.

На Криворожском направлении противник производит огненное поражение артиллерией украинских войск и ведет контрбатарейную борьбу.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. В вооруженных силах Беларуси до 4 июня этого года проходят мероприятия по проверке боевой готовности.

На Северском направлении враг продолжает производить артиллерийские обстрелы с территории РФ пограничных районов, а именно населенных пунктов Бояро-Лежачи и Мануховка Сумской области и Янжуловка и Каменская Слобода Черниговской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, разведке и огневой поддержке на приморском направлении. Противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

В целях обеспечения сводного подразделения вооруженных сил РФ, находящегося на острове Змеиный, отмечен переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух противодиверсионных катеров "Раптор".

Оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма. В определенных районах враг дополнительно развернул в два зенитных ракетных дивизиона ЗРС С-300 из состава 4 армии Южного военного округа.