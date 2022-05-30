Зеленский и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Новое время.

Украинский лидер сообщил в Twitter, что стороны обсудили созданные страной-агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности.

По словам Зеленского, они с Эрдоганом были единодушны в необходимости восстановления мира, где Украина ценит содействие Анкары в этом процессе.

Согласно заявлению управления по коммуникациям турецкого президента, обсуждались последние события российско-украинской войны, сообщает CNN Turk.

Эрдоган заявил, что они приложили все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией, и что Анкара и в дальнейшем готова оказывать необходимую поддержку, включая посредничество.

По словам турецкого лидера, он придает особое значение проекту создания безопасного коридора для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морем, и в Турции позитивно относятся к участию вместе со сторонами в Мониторинговом центре, который будет работать под эгидой ООН в Стамбуле.

Ранее Эрдоган провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которых сказал ему, что готов организовать встречу представителей Украины, России и ООН в Стамбуле.