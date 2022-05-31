Мишель: ЕС договорился о частичном эмбарго на российскую нефть

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти и других ограничений в рамках 6 пакета санкций против России, сообщает Украинская правда.

Об этом он написал в Twitter.

По договоренностям Евросоюз может запретить ввоз около 2/3 российской нефти, которую он покупал.

"Это сократит огромный источник финансирования для ее военной машины" , – отметил Мишель.

Глава Евросовета назвал это "максимальным давлением на Россию с целью прекращения войны".

Кроме того, в шестом пакете санкций будут и другие меры, в том числе отключение от SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк", персональные санкции против ответственных за военные преступления в Украине лиц, запрет трансляции в ЕС еще 3 российских государственных вещателей.