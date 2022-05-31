Пентагон: США допускают возможность эскалации в Украине
Соединенные Штаты полагают, что ситуация в Украине может стать еще более серьезной. Поэтому предпринимают шаги, чтобы этого не допустить, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в эфире Fox News.
Одним из шагов в этом направлении, по его словам, являются переговоры между военными США и РФ.
"Я полагаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ей управлять и оценивать шанс эскалации. Мы этим занимаемся, именно поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого в нечто более ужасное, чем есть сейчас", - сказал он