Пентагон: США допускают возможность эскалации в Украине

Соединенные Штаты полагают, что ситуация в Украине может стать еще более серьезной. Поэтому предпринимают шаги, чтобы этого не допустить, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в эфире Fox News.

Одним из шагов в этом направлении, по его словам, являются переговоры между военными США и РФ.