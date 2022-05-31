WP: США могут предоставить Украине РСЗО с меньшей дальностью

Президент Байден не исключает отправку Украине ракетной системы залпового огня (РСЗО), но с меньшей дальностью, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

"РСЗО рассматривается, но на столе нет ничего с возможностями дальнего удара" , – рассказал источник.

Ранее в понедельник Байден заявил журналистам, что Соединенные Штаты "не собираются посылать в Украину ракетные системы", которые могут достигать России, исключая специализированные ракеты, которые могут достигать большего расстояния.

Это оставляет открытой возможность того, что администрация пришлет Украине РСЗО с ракетами меньшей дальности.

Издание также отмечает, что США, если предоставят Украине РСЗО, только с дальностью выстрела около 70 км (43 мили), а не тактические ракетные системы, которые стреляют почти на 295 км (186 миль).